Halle (Saale)/MZ - Blond, schlank und makellos: Barbie kennen viele nur als die Puppe mit unrealistischen Körpermaßen. Bis der gleichnamige Kinofilm Barbie zur neuen Frauen-Ikone erhebt. Kein Film hat in diesem Jahr gesellschaftlich so eingeschlagen wie „Barbie“. Niels Cirksena hat Professorin Franziska Heller nach dem Barbie-Hype gefragt. Die 44-jährige Medienwissenschaftlerin beschäftigt sich seit Jahren mit Filmen. Nach Stationen in Zürich, Berlin und der Filmuniversität Babelsberg forscht und lehrt Heller seit 2021 an der Martin-Luther-Universität in Halle.