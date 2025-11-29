weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Neues Buch: Macht Musik schlau?

Der in Dessau geborene Pianist, Komponist und Comedian Christoph Reuter gibt in seinem neuen Buch die Antwort. Und die bietet beste Unterhaltung.

Von Johannes Killyen 29.11.2025, 12:45
Mann mit Mission: Christoph Reuter aus Dessau will seine Freude an der Musik an andere Menschen weitergeben.
Mann mit Mission: Christoph Reuter aus Dessau will seine Freude an der Musik an andere Menschen weitergeben. (Foto: Laurah Hoffmann)

Dessau-Roßlau/MZ - Sie kommt in diesem Buch nicht vor, sagt jedoch viel über Christoph Reuter aus und wie er Musik vermittelt, mit Humor, Aha-Effekt und fröhlich grinsend bis über die Ohren. Sie, das ist die C-Dur-Kralle und sie ist fester Bestandteil von Reuters Kabarettprogrammen. Beethovens Klaviersonate Nr. 8, die berühmte „Pathétique“, stellt der Pianist, Komponist und Comedian dort zuerst klassisch vor, dann in einer Jazz-Variante und schließlich als Pop-Version.