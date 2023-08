In Berlin, Budapest und New York haben die Soulmates oft gespielt: Nun kommen sie auch in den Osten – nach Dresden und Leipzig.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Wenn du neben ihm sitzt in seinem schicken, kleinen Kino in den Red-Rock Studios in Tutzing am Starnberger See, gibt es den Moment ohne Worte: Während Leslie Mandoki vorn auf der Videowand zu sehen ist, wie er leidenschaftlich trommelt und Einsätze anzeigt, ein Perfektionist mit Leib und Seele, spielt er das Konzert im roten Plüschsessel synchron mit. Und ein tiefes Lächeln erfüllt dabei sein breites, freundliches Gesicht. Dieser Mann mit der Löwenmähne und dem wilden Schnauzbart hat sein Glück gefunden. Obwohl er doch auch traurig ist. Ein Widerspruch, der aus den Zeitläuften wächst und den Musiker antreibt.