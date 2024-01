Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Moskau/MZ. - Wie viel genau er in seinen letzten düsteren Stunden noch bewusst mitbekam, wird für immer im Dunkel der Geschichte bleiben. Aktenkundig ist nur, dass Wladimir Iljitsch Lenin, in jenen Januartagen vor hundert Jahren nominell immer noch Vorsitzender der kommunistischen Partei der Sowjetunion und zugleich deren Staats- und Regierungschef, an seinem letzten Morgen zum Frühstück Bouillon serviert bekam und einen Kaffee trank. Es war ein weiterer ganz gewöhnlicher Tag im Sanatorium der Partei-Elite in Gorki, 30 Kilometer von Moskau entfernt. Hier hielt sich der Revolutionsführer seit seinem dritten Schlaganfall ein Jahr zuvor auf. Er war fast vollständig gelähmt und halb taub. 40 Ärzte umsorgten ihn, und sie sorgten auch dafür, dass er weitgehend abgeschnitten nicht nur von allen Zugängen zum politischen Geschäft war, sondern auch zu den meisten Informationsquellen keinen Zugang hatte.