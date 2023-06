Treppe vom Hallmarkt zum Marktplatz in Halle: Die Stufen zeigen einen Moment der Hallmarkt-Demonstration am 17. Juni 1953

Wer in Halle auf die Treppe zuläuft, die vom Hallmarkt hinauf auf den Marktplatz führt, sieht die Demonstranten vom 17. Juni 1953. Stufe für Stufe fügt sich ein Foto zusammen, das die Situation vor Ort vor 70 Jahren einfängt. Ein Moment, der lachende Frauen und Männer zeigt, Junge und Alte, begeistert von der gemeinsamen politischen Aktion. 60.000 Menschen hatten sich auf dem Hallmarkt versammelt, um für Freiheit, Demokratie und nationale Einheit zu demonstrieren – bevor sowjetische Panzer die Versammlung auseinandertrieben.

Ein Tag , der heute in einem neuen Licht erscheint. Dieses Licht zeigt den Aufstand frei von politischen und ideologischen Verzerrungen der Wahrnehmung als einen Tag des Mutes und des zivilen Widerstandes. Es zeigt den Kern des Geschehens, der eben nicht, wie oft behauptet, ausschließlich die Korrektur von Arbeitsnormen, sondern eine Korrektur der staatlichen Ordnung forderte. Das Ziel waren Freiheit und Demokratie.

Dass die Revolution von 1989 mit dem Aufstand von 1953 in einem Zusammenhang steht, ja, dass das Jahr 1989 den kurzen Sommer der Demokratie 1953 vollendete, ist eine Lesart, die erst jetzt an Gestalt gewinnt. Es war ein langer Weg. Die von der SED vollzogene Denunziation des Aufstandes als ein „faschistischer Putsch“ hatte die öffentliche Erinnerung weit über das Jahr 1989 hinaus manipuliert. Bis zuletzt blieb da ein düsterer Rest. Ein Vorbehalt, der entweder in Desinteresse oder Ablehnung umschlug.

Die DDR-Literatur war im Blick auf den 17. Juni 1953 voll von Geschichtsklitterungen. Das ist in den viel gelesenen Romanen von Erik Neutsch, sogar noch bei Werner Bräunig und Stefan Heym der Fall, vor allem aber in der unheilvollen Erzählung „Die Kommandeuse“, in der Stephan Hermlin die Propagandalüge von einer KZ-Aufseherin fortschrieb, die sich in Halle unter die Redner der Demonstration gemischt haben soll. Allein ein Buch zeigte vor 1989 die Wahrheit: Uwe Johnsons im Westen veröffentlichtes Werk „Jahrestage“, das auch die Situation in Halle in den Blick nimmt.

Heute müssen keine Romane, sondern können die originalen Quellen gelesen werden. Eine dieser Quellen wird heute zur Feierstunde im Bundestag vorgestellt. Zitiert wird aus dem Tondokument einer Belegschaftsversammlung im Elektromotorenwerk (Elmo) Wernigerode am 18. Juni 1953. Hier forderten die Arbeiter: Erstens, freie und geheime Wahlen in ganz Deutschland. Zweitens, Aufhebung der Zonengrenzen und Abschluss eines Friedensvertrages mit ganz Deutschland. Drittens, die Arbeit ruht, bis alle verhafteten Kollegen wieder in Freiheit sind.

Demokratie also, Freiheit und Einheit. Das waren die Forderungen eines Tages, dessen starker zivilgesellschaftlicher Impuls über Jahrzehnte verborgen geblieben war. Letzteres ist wohl der Grund, weshalb es bis heute kein Denkmal für die hallesche Massendemonstration gibt, eine der größten Versammlungen 1953. Statt dessen steht ein folkloristischer Brunnen auf dem Hallmarkt.

Was heute sichtbar wird: Der 17. Juni 1953 steht in einer Linie mit den spontanen zivilen Freiheitskämpfen, an denen die deutsche Geschichte nicht eben reich ist. Diese Kämpfe nahmen im Jahr 1848 ihren Lauf – und sie leuchten fort. Das Aufstehen für Demokratie und Freiheit, das zeigt der Sommer vor 70 Jahren, ist stets ein Wert an sich. Nicht im realpolitischen Misslingen eines solchen Einsatzes liegt ein Scheitern, sondern in seinem Ausbleiben, wenn er notwendig wäre.

