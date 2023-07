Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Sie sind sich keineswegs einig, die neuen Superhirne. In den letzten Jahren habe der Hallesche FC einige gute Spielzeiten in der 3. Liga gehabt. „Er landete mehrfach in der oberen Tabellenhälfte“, versichert ChatGPT, die künstliche Intelligenz, die die US-Firma Open AI mit Unterstützung von Microsoft entwickelt hat. Bard dagegen, der Konkurrent, den der Internet-Riese Google ins Rennen geschickt hat, weiß genau, dass es so gut gar nicht läuft. Früher war alles besser: 1981 sei der HFC DDR-Meister geworden. Perplexity AI, eine der ChatGPT-Anwendungen, die seit dem Start des sogenannten Chatbots aus dem Boden schießen, lobt wieder eher jüngere Erfolge. Unvergessen sei der Tag, an dem der HFC vor fünf Jahren erstmals ins Halbfinale des DFB-Pokals einzog.