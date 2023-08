Mit ihren Erzählstoffen aus dem 18. Jahrhundert stellt Angela Steidele die Trennung von Sachbuch und Roman in Frage. Jetzt erhält sie den Klopstock-Preis.

HALLE/KÖLN/MZ - Angela Steideles Roman „Aufklärung“ wurde im Feuilleton gefeiert – ein Buch, das ins Leipzig des 18. Jahrhunderts führt und ein Bild der Aufklärung aus Frauensicht liefert. Am 31. August erhält die in Köln lebende Autorin in Quedlinburg den mit 12.000 Euro dotierten Klopstock-Preis für neue Literatur des Landes Sachsen-Anhalt. Mit Angela Steidele sprach unser Redakteur Christian Eger.