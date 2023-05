Vor zehn Jahren starb die Schriftstellerin Sarah Kirsch. Ihr Sohn Moritz spricht über ihr Leben und Schreiben, dem sich jetzt eine Tagung in Halle widmet

Sarah Kirsch im Juni 1999 in ihrem noch unrestaurierten Geburtshaus in Limlingerode (Südharz), der heutigen Dichterstätte Sarah Kirsch

Tielenhemme/MZ - Halberstadt und Halle, das sind zwei Orte in Sachsen-Anhalt, mit denen das Leben von Sarah Kirsch (1935-2013) eng verbunden war, die zu den bedeutendsten Dichterinnen ihrer Zeit gehörte. Am 5. Mai vor zehn Jahren starb die Autorin, die in Tielenhemme (Schleswig-Holstein) lebte. Dort wohnt ihr 1969 geborener Sohn Moritz Kirsch. Mit dem Übersetzer und Lektor sprach unser Redakteur Christian Eger.