US-Soldaten am 18. April 1945 vor dem Buchenwald-Haupttor, vorn Munitionskisten der SS

WEIMAR/MZ. - Die Befreier kamen von Westen her. Seit den frühen Morgenstunden des 11. April 1945 rollten Panzerdivisionen der 3. US-Armee von Gotha aus über Erfurt in Richtung Weimar – und des Konzentrationslagers Buchenwald, das seit dem 7. April schubweise geleert wurde. Damit war an diesem Freitag vor 80 Jahren Schluss. Nicht allein, dass die Räumung des Hauptlagers gestoppt wurde. Um zehn Uhr war Schluss mit allem. Der SS wurde befohlen, Buchenwald sofort zu verlassen.