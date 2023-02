Unter Journalisten galt Bertolt Brecht als schwieriger Fall. Kein Mann für die schnelle Begegnung, kein Partner für das schnelle, trotzdem gehaltvolle Gespräch. Der Schriftsteller habe „eine Abneigung gegen den Kontakt mit Fremden und ist äußerst eifersüchtig auf seine innere geistige Welt bedacht“, klagte der italienische Reporter Arrigo Jacchia.

Brecht, ein Abwehrspieler? Das ist ein häufiger Befund. Tatsächlich, sagte Jacchia, sei der Dreigroschenoper-Autor ein „Schüchterner, der sich schroff und unduldsam gibt, um sein Unbehagen und seine instinktive Angst, neuen Leuten entgegenzutreten, zu verstecken“. Fällt die Scheu, sei er „nicht übermäßig kommunikativ, doch höflich und gastfreundlich: klar und gewandt“.

Dass er Interviewer hasse, hatte Brecht wörtlich erklärt. Trotzdem fand er Interviews interessant – und nützlich. Als das journalistische Format in den 1920er Jahren von England her in die deutsche Presse wanderte, war der Avantgardeautor sofort dabei.

Wie interviewt man?, fragte er sich und seine Sekreätrin Elisabeth Hauptmann, die Hinweise für mögliche Antworten zu notieren hatte. Etwa: „Ich sage nur das, was ich ganz klar im Kopf habe, und ich schreibe nur das, was ich sage.“ Denn „bei mir ist alles auf den Gestus gestellt, deshalb muss es deutlich sein, ganz einfach“.

Nur sind die einfachen Worte von gestern heute keinesfalls einfach aufzufinden. Das erste Interview gab Brecht im Februar 1926, das letzte im Juni 1956, zwei Monate vor seinem Tod. Statements, so wertvoll wie Goldstaub. Klare Sätze, wenn man sie denn hätte.

Nun sind sie da: Insgesamt 91 Interviews mit Brecht. 91 von mehr als 100 vermuteten, zusammengetragen in einer „systematischen Bergungsarbeit“ von dem jungen Berliner Literaturwissenschaftler Noah Willumsen. „Unsere Hoffnung heute ist die Krise“ heißt der jetzt veröffentlichte Band, der ein literarisches Ereignis ist. Brecht, der vor 125 Jahren in Augsburg geboren wurde, tritt hier hell und klar aus dem Dunkel.

Brecht als Interviewpartner, das ist ein bühnenhaftes Setting: Erst wird die Szene beschrieben, dann Brechts Gestalt geschildert – tiefschwarze Augen, langsame Gesten, schüchterne Freundlichkeit –, schließlich geht es hinein ins Gespräch, das oft ein „verarbeitetes“, also in den Fließtext gebrachtes Reden, im besten Fall das Frage-Antwort-Spiel ist.

Eine Lektüre wie ein Roman. Der Leser folgt Brecht in den frühen Ruhm. Sind Sie ein Expressionist? Brecht 1926: „Nein. Ich bin sehr viel später gekommen.“ Für wen entstehen die Stücke? „Ich schreibe nicht für jenen Abschaum, der Wert darauf legt, dass ihm das Herz aufgeht.“ Entsteht so vielleicht der ideale Mensch? „Nein, nicht sonderlich!“ Glauben Sie an eine Zukunft des Films? „Glaube, was ist das?“

Es ist ein Vergnügen, Brecht durch die Zeilen und Zeiten zu folgen. Brecht im 1920er-Jahre-Berlin, Brecht im Exil, Brecht in der DDR. Der Autor ist beim Gang durch die kriegszerstörte Berliner Innenstadt zu erleben. Ein Zustand, der dem Künstler lieber ist, als das Vorfinden einer hingewuchteten Planstadt. 1949 weist der Schriftsteller aus dem Hotel Adlon auf die Ruinen ringsherum: „So! Genauso sieht eine neue Zeit aus. Sie ist dunkel, verwegen, verlogen und voller Gemeinheit.“

Ein Kino aus Papier, nicht nur zeit-, sondern auch werkhistorisch von Interesse. Sichtbar wird nicht allein Brechts notorische Freude am technisch, künstlerisch und gesellschaftlich Neuen, sondern seine stets auch vorhandene Neigung zum Schematischen und Ideologischen. Und es gibt Aussagen, die verstören, etwa Brechts erklärter Hass auf den Antikommunisten George Orwell, Autor des Weltbestsellers „1984“.

Ein Originalton aus dem Kalten Krieg: „Solche Leute würde ich nicht dulden. Wenn nötig, würde ich töten – ja, ich würde ihn töten“, sagte Brecht 1955 im Gespräch mit dem englischen Autor Emanuel Litvinoff. Der notierte: „Ich gestehe, dass ich schockiert war; es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Ich erinnerte ihn daran, dass Orwell bereits tot war. ‚Gut‘, sagte er.“ Mord und Ratschlag: Der Brecht der „Maßnahme“, einem Stück, in dem der politische Zweck den Mord heiligt, ist offenbar auch der leibhaftige Brecht gewesen.

Dessen Eiertänze mit der SED-Herrschaft teilen sich mit, seine für die Öffentlichkeit oft auch umständliche Schläue. Immer aber verteidigte er die Kunst als eine eigenständige Quelle des Wissens. „Ein Theatermann muss nicht beim Staat in die Lehre gehen“, erklärte Brecht 1955. Der Künstler habe „weder ein Spiegel noch ein Sprachrohr zu sein“.

Theaterkrisen fürchtete er nie, auch keinen Publikumsschwund. Eine Krise zuzuspitzen, das gefiel ihm. Da lieferte er Aussagen, die in Zeiten eines unberechenbaren Publikums erstaunen. „Sollten Sie da ein wenig erschrecken“, sagte Brecht 1928 dem Theaterkritiker Alfred Kerr, „so kann ich Ihnen versichern, dass Sie Ihren Laden nach einer Schließung sofort wieder eröffnen können. Natürlich mit einem neuen Artikel.“

Bertolt Brecht: „Unsere Hoffnung heute ist die Krise“. Interviews 1926-1956. Hg. von Noah Willumsen, Suhrkamp Verlag, 750 Seiten, 35 Euro