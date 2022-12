Hunnen in Halle

So viel Gold war nie: Das Landesmuseum für Vorgeschichte bereitet den Reiternomaden in Europa einen großen Auftritt.

HALLE/MZ - Auf einmal waren sie da. Und sie waren gekommen, um zu bleiben. In Schüben stießen die Reitervölker aus der asiatischen Steppe in den Osten Europas, in Teilen bis in dessen Mitte vor. Vor 1.500 Jahren begann das große Rennen: Erst kamen die Hunnen, dann die Awaren, schließlich die Ungarn. „Die Steppe“, sagt Landesarchäologe Harald Meller, „diente als eine Art von Autobahn. Sehr breit, sehr schnell.“