Das „Swing Dance Orchestra“ spielt am 3. März in Halle. Über die Kraft der Musik, Rassismus und die Reaktionen auf den 7. Oktober hat die Mitteldeutsche Zeitung mit Andrej Hermlin gesprochen.

Gute Laune ist käuflich! Benny Goodman hat das in den 1930er Jahren gezeigt. Heute übernimmt die Rolle Andrej Hermlin und sein Swing Dance Orchestra. Am 3. März (16 Uhr) macht die Band einmal mehr in Halle Station. In der Gerorg-Friedrich-Händel-Halle sind mit dabei: Hermlins Kinder Rachel und David als Solisten. Über die Kraft der Musik in kräftezehrenden Zeiten hat Jessica Quick mit dem 59-jährigen Pianisten und Bandleader gesprochen.