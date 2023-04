Björn Casapietra freut sich auf sein Konzert im Mai in Köthen. Statt rockig wie beim Halbbruder, dem Gitarristen Uwe Hassbecker, mag es sein Publikum eher klassisch – oder? Was der Tenorsänger der Mitteldeutschen Zeitung verraten hat.

Es ist nicht nur sein Nachname, der seine italienischen Wurzeln verrät. Björn Casapietra sprudelt nur so vor Energie und Charme. Einmal gefragt, plaudert der Sohn der Sopranistin Celestina Casapietra und des berühmten Dirigenten Herbert Kegel ohne Punkt und Komma. So seien die Italiener eben, sagt der Opernsänger Jessica Quick im Gespräch und hält Wort. Am 13. Mai kommt der 53-Jährige nach Köthen. Was nur Wenige wissen: Casapietra ist der Halbbruder des in Halle aufgewachsenen Silly-Gitarristen Uwe Hassbecker – nur eines der Themen in diesem Interview.