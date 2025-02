Vor 80 Jahren wurde der Schriftsteller Thomas Brasch geboren, der als Kind in der Kadettenanstalt Naumburg gedrillt wurde. Jetzt gibt es seine gesammelte Prosa in einem Band.

HALLE/MZ. - Er kehrte noch einmal zurück nach Naumburg. Nicht leibhaftig, sondern in Gedanken – heimgesucht von einem peinigenden Traum. 1982 geschah das: Sechs Jahre nachdem der Schriftsteller Thomas Brasch (1945-2001) die DDR in Richtung Westen und 22 Jahre nachdem er die Kadettenanstalt in Naumburg verlassen hatte – eine paramilitärische Drill-Anstalt für 250 Söhne von SED-Funktionären. 1956 war versucht worden, im Gebäude der vormals preußischen Kadettenanstalt an die Tradition anzuschließen. Mit verheerenden Folgen.