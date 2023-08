Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Je länger man sich im Botanischen Garten Halle bewegt, umso größer scheint er zu werden. Ein Eindruck, der auch daher rühren mag, dass alle paar Schritte etwas Neues auf dem 4,5 Hektar großen Gelände zu entdecken ist und man diesen und jenen Weg auch gern zweimal geht, um nichts zu übersehen. Sowohl was Pflanzen anbetrifft als auch jene Insekten, die sie aufsuchen. Honigbienen oder Schmetterlinge wie etwa Kohlweißling, Großes Ochsenauge und Tagpfauenauge, die in diesen Sommertagen unter anderem an den Lavendelstauden in reicher Zahl anzutreffen sind.