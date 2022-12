Fröhlich sein und singen

HALLE/BERLIN/MZ - In seinem Alter könnte er auch eine ruhigere Kugel schieben. Aber „Franky“, wie er immer noch genannt wird (und sich auf seiner Website auch selbst nennt), geht an den Start, wenn man ihn ruft. An diesem Sonntag, wenn sein 80. Geburtstag ansteht, wird Frank Schöbel ab 16 Uhr in der Uckerseehalle in Prenzlau auf der Bühne stehen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.