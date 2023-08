Schriftstellerin Angelika Klüssendorf: Am 26. Oktober liest die in Leipzig aufgewachsene Autorin im Literaturhaus Halle aus „Risse“ – der jetzt veröffentlichten Vorgeschichte ihres Erfolgsromans „Das Mädchen“.

HALLE/MZ - Die Lektüren des Sommers sind beendet, die des Spätsommers laufen an, während die literarischen Ereignisse des Herbstes beworben werden. Es wird viel passieren: vor Ort – und über die Region hinaus. Am Donnerstag nächster Woche erhält die Schriftstellerin Angela Steidele („Aufklärung“) in Quedlinburg den Klopstockpreis für neue Literatur des Landes Sachsen-Anhalt. Der in Halle ausgebildete Germanist Lutz Seiler nimmt im November in Darmstadt für sein belletristisches Werk den Büchnerpreis entgegen. Zur Buchmesse in Frankfurt wird Salman Rushdie mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt, die Laudatio hält Daniel Kehlmann.