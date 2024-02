Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Es war der reine Luxus – sowohl das Haus, das Lyonel Feininger (1871-1956) im Sommer 1926 in Dessau bezog, als auch der Job, den er am Bauhaus antrat. Bezahlt wurde der längst namhafte Maler als eine Art Artist in Residence, Lehrverpflichtungen hatte er nicht. Das entsprach ganz seinem Naturell. Feininger begriff sich als „Nichtpädagoge“. Bereits am Weimarer Bauhaus hatte sich das gezeigt. „Feininger gab nur denjenigen, die zu ihm kamen, Ratschläge. Unterrichtet hatte er nicht“, schaute der Kollege Johannes Itten zurück. „Es war ihm nicht möglich, er war außergewöhnlich in sich gekehrt.“ Feiningers Beitrag: „Er war da.“