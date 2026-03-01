Musik Ein stiller Star, ein guter Zweck und die Live-Premiere einer Ikone

Von sanftem Folk-Rock über geballte Live-Power bis hin zum großen Engagement: Iron & Wine und Anastacia melden sich mit neuen musikalischen Glanzpunkten zurück. Zudem vereint „Help 2“ die Indie-Elite für den guten Zweck – ein Projekt mit Tradition. Wir blicken aus diesem Anlass auf Benefiz-Alben, die Musikgeschichte geschrieben haben.