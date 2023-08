Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ - Es ist eine fantastische Landschaft, die auf keiner Karte verzeichnet, jetzt aber in Dessau zu entdecken ist: Bobethanien. So heißt ein später Zyklus von insgesamt 100 Landschaftszeichnungen von Horst Janssen (1929-1995). Eine Auswahl aus dem Konvolut des ebenso produktiven wie exzentrischen Hamburger Künstlers zeigt der Anhaltische Kunstverein in der Kunsthalle in der Dessauer Ratsgasse. Den 1990 entstandenen expressiven Zyklus hat Janssen nach seiner Lebensgefährtin Heidrun Bobeth benannt. Auch als Dank für ihre Hilfe , nachdem der Grafiker und Zeichner im besagten Jahr nach einem schweren Unfall zeitweise wenig bis gar nichts sehen konnte, heißt es.