Halle/MZ - Der Bass brummt, die hohen Töne tanzen obendrüber, bunte Lichtpunkte funkeln an der Decke, an den Wänden und auf Mila Sterns Gesicht. Konzentriert dreht die junge Frau hinter ihrem riesigen Mischpult an Knöpfen ohne Zahl, sie schiebt Regler hin und her, schließt die Augen und wippt im Takt mit der Menge im Saal. Hypnotisch ist der Sound, den die Hallenserin aus ihren Turntables wringt, ein stoischer Beat, verziert mit glitzernden Klangornamenten, die sich so langsam ändern wie Sanddünen wandern und Bäume wachsen.