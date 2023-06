WEIMAR/MZ - Da steht kein Pferd auf dem Flur, aber ein Staubsauger im Ankleidezimmer – was in den Wohnräumen der Goethe-Zeitgenossin Anna Amalia mindestens so verblüfft, wie es an selber Stelle ein Pferd getan hätte. Im Weimarer Wittumspalais ist die Gegenwart in die Vergangenheit gesaust – eine Rakete ins Rokoko. In Gestalt eines in den 1920er Jahren gebauten AEG Staubsaugers der Marke „Vampyr“ grüßt das Heute im 250 Jahre alten Interieur der Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach.

Und der Spaß geht weiter. Eine Schreibmaschine unter einer Bauhausleselampe überrascht im Schreibzimmer der Landesherrin. Ein Fön liegt in ihrem Schlafzimmer in Tiefurt aus. Im berühmten Tafelrunden-Zimmer im Wit-tumspalais, das Goethe und Wieland sah, steht nicht etwa eine Harfe, sondern eine Stereoanlage. Disco im Salon: Der Sound der 70er ist hier der Sound der 1770er Jahre. Die Technik ist auch schon wieder historisch: Der von Achille und Pier Giacomo Castiglioni 1965 entworfene und von Brionvega hergestellte „Radiophonograph“ – heute im unteren fünfstelligen Euro-Bereich gehandelt.

„Zeitliche Vollbremsung“

Kosten waren im herzoglichen Alltag nicht zu scheuen, physische Mühen schon. Als „Fremde Freunde“ hat die Klassik Stiftung Weimar jetzt in einige ihrer schönsten musealen Häuser diese unzeitgemäßen Helfer als „Interventionen“ in das uralte Interieur eingefügt. 14 Technik-, Kunst- und Möbelstücke, die über den Sommer von den Weimar-Gästen aufzusuchen sind. Ein Einsatz nach Plan. Wer will, kann für zwei Euro ein 35-seitiges, von der Stiftung gestaltetes Sammelheft erwerben, in das Postkarten eingefügt werden, die jeweils vor den in die Häuser getragenen Objekten zu finden sind. Eine so einfache wie schöne Aktion. Darum geht es heute: Leben in die alten Hütten zu bringen. Und Vergnügen.

Weimar zeigt: Es kann gelingen, neues Publikum zu gewinnen und das alte neu zu interessieren. Auch wer schon mehrfach das Goethe-Haus besucht hat: Die Selbstverständlichkeit, mit der hier jetzt unter die großen bunten Majolikateller des Hausherrn ein in der jungen Sowjetunion von El Lissitzky gestalteter schwarz-roter Obstteller geschmuggelt wird, ist eine Überraschung. Das Abbild eines „tüchtig-frohen“ Lebens suchte Goethe auf seinen Tellern. Der Kommunist Lissitzky auch.

Was wäre passiert, wenn die Weimarer Häuser „nicht mit einer zeitlichen Vollbremsung“ museal zum Stillstand gebracht worden wären, fragt die Stiftungskustodin Ute Ackermann. Das ist die Frage, die das Projekt „Fremde Freunde“ mit dem Jahresthema „Wohnen“ der Klassik Stiftung verbindet. Eine Aktion aus gegebenem Anlass: Vor 100 Jahren stellte das damals in Weimar tätige Bauhaus das „Haus am Horn“ als Prototyp des Wohnens vor – ein Einfamilienhaus, das heute im Zustand von 1923 zu erleben ist.

Shining im Goethe-Haus: Eine Umweltkatastrophe spült ein Kind in Goethes ausgeräumte Bibliothek. Szene aus „La Casa II“ von Danica Dakic (Foto: Danica Dakić)

Was macht das Wohnen interessant? Das Verhältnis der Menschen zu sich selbst, zueinander und zu der Gesellschaft, die sie umgibt. Das alles lässt sich an den Gehäusen ablesen. Die Rede von „Homeoffice“ oder „Work-Life-Balance“ zeigt, wie sehr Wohn- und Lebenskonzepte miteinander verbunden sind. So sprechen die Kuratoren der „Fremden Freunde“ vom historischen Tafelrundenzimmer der Anna Amalia heute als einer Art von „Coworking Space“: Tatsächlich wurde hier gemeinsam gesellig gezeichnet, gestickt, gebastelt. Um den ovalen Tisch herum stehen nicht allein die klassizistischen Polsterstühle, sondern moderne Sitzmöbel aus den Dresdner Werkstätten.

In Goethes leerer Bibliothek

Mit dem Altbekannten überraschen, das ist das Weimarer Konzept. Beinahe die gesamte kleine Innenstadt wird bespielt, die zu Goethes Zeiten eine 15-Minuten-Stadt war: Alles erreichbar mindestens in einer Viertelstunde.

Das Goethehaus auch, das für Unterhaltung sorgt. Mit dem „Goethe-Apparat“ im Erdgeschoss, der digital das Arbeitszimmer des Dichters öffnet. Mit dem Filmkunstwerk „La Casa II“ von Danica Dakic, zu erleben im größten Raum des Innenhofes. Gezeigt wird unter anderen ein Mädchen, das – getrieben von Umweltkatastrophen – vom römischen Strand weg plötzlich in Goethes ausgeräumter Bibliothek auftaucht.

Shining im Goethehaus: Barfuß geht das Kind aus der Zukunft über die wie Schiffsbohlen knarzenden Holzdielen die leeren Regale entlang, wo es unter dem Aufsagen der „Zauberlehrling“-Formel „Walle! walle“ das hier einst versammelte Wissen beschwört.

„Fremde Freunde. Moderne zu Gast in historischen Häusern: Bis 1. November. In: Goethe-Haus, Schiller-Haus, Wittumspalais, Schloss Tiefurt, Schloss Belvedere und Kirms-Krackow-Haus.