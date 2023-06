Hallmarkt in Halle am 17. Juni 1953: Um 18.45 rollen sowjetische Panzer auf den Platz.

HALLE/MZ - - Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk, 56, gehört zu den namhaften Kennern der DDR-Geschichte. Am 13. Juli erscheint seine monumentale Ulbricht-Biografie im Verlag C.H. Beck, in dessen Wissen-Reihe auch sein Buch „17. Juni 1953“ (128 Seiten, 8,95 Euro) erschien – eines der besten Bücher zum Aufstand. Mit Ilko-Sascha Kowalczuk, der in Bayreuth und Berlin lebt, sprach unser Redakteur Christian Eger.

Herr Kowalczuk, war der 17. Juni 1953 ein Arbeiter- oder ein Volksaufstand?

Ilko-Sascha Kowalczuk: Ganz klar ein Volksaufstand. Etwa eine Million Menschen war zwischen dem 12. und dem 21. Juni 1953 in über 700 Städten und Gemeinden der DDR an Demonstrationen, Streiks und Protestkundgebungen beteiligt. Diese schiere Menge zeigt, dass das weit mehr war als ein Aufstand der Arbeiter.

War allein, wie oft behauptet wird, die befehlsmäßige Erhöhung der Arbeitsnormen am 14. Mai 1953 der Auslöser?

Das ist eine Legende, die damit zusammenhängt, dass der Volksaufstand in der Bundesrepublik der 1970er und 1980er Jahre im Zuge der neuen Deutschland- und Ostpolitik zu einem regional begrenzten, auf Ost-Berlin beschränkten Aufstand umgedeutet wurde. Ein Aufstand, der sich nicht nur vor allem in Ost-Berlin abgespielt haben, sondern dort auch nur von Arbeitern ausgelöst worden sein soll. Wozu? Der Westen brauchte ein neues DDR-Bild, in dem der Staat immer weniger als Diktatur erschien.

Und warum waren es nicht nur die Normen?

Die ersten Proteste fanden nicht an Industriestandorten, sondern auf dem Lande statt. In Dörfern und Kleinstädten wie in Brandenburg, wo Menschen bereits am 12. Juni vor Gefängnisse zogen, um die Freilassung der politischen Häftlinge zu fordern. Die Normfrage spielte vor allem in Ost-Berlin eine Rolle. Und dort, wo Industriearbeiter lebten. Aber sie war ein Momentum unter vielen. Grundsätzlich gilt: Die DDR befand sich 1953 in einer tiefen Krise, die jeden Teil der Gesellschaft erfasste. Die SED führte Krieg gegen die Jugend, die Kirchen, die freien Bauern, privaten Handelsunternehmer, gegen alle Freiheitsliebenden. Die Fluchtwelle war so hoch nie zuvor. Diese Krise entlud sich im Juni 1953.

Der Bezirk Halle war der in der Fläche größte Austragungsort des Aufstands. Warum?

Weil der Bezirk Halle neben Magdeburg das industrielle Zentrum der DDR war. Die Streik- und Protestbewegung hat sich hier dann auch rasend schnell und relativ gut organisiert entwickelt.

Vom 15. bis 17. Juli kam es zu Streiks in den Buna-Werken, die noch größer waren als die am 17. Juni. Diese Streiks sind heute unbekannt. Warum?

Mitte Juli kam es in einigen Teilen der DDR zu einer zweiten großen Streikwelle, die in der Tat im öffentlichen Bewusstsein kaum existiert, aber auch in der Forschung relativ wenig thematisiert wird. Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Zum einen: Die SED Führung hat ja, anders als viele immer glauben, gar nicht so eine starke Verfolgungswelle in Gang gesetzt, wie man hätte annehmen müssen. Natürlich sind erstmal 15.000 Leute festgenommen worden, von denen sind aber auch ungefähr 12.000 wieder entlassen worden. Es kam zu 1.800 Verurteilungen – aber bis 1955. Angesichts des dramatischen Ausmaßes ist das doch relativ wenig.

Die SED hat sich zurückgehalten, weil sie keine neuen Proteste provozieren wollte. Das hat sie aber doch, weil sie die Demonstranten als „Faschisten“ bezeichnete. Dagegen wehrten sich die Arbeiter in den Betrieben, die immer wieder erklärten, dass sie legitime Forderungen gestellt hätten. Die Forderung ab 18. Juni war: Lasst unsere Kollegen aus den Gefängnissen wieder frei. Wo das nicht passierte, kehrte keine Ruhe ein. So kam es Mitte Juli zu einer zweiten großen Streikwelle.

Hätte die DDR ohne das Auffahren der sowjetischen Panzer noch eine Chance gehabt?

Absolut nicht. Weder die Kasernierte Volkspolizei noch die Stasi-Einheiten waren polizeitaktisch oder militärisch ansatzweise in der Lage, diesen Flächenbrand zu löschen. Dazu brauchte man die sowjetische Armee, die allerdings selbst auf solche Polizeieinsätze, die sie im Kern waren, nicht vorbereitet war. Das waren Kampfverbände, die am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hatten. Hierzu muss man zwei Dinge sagen: Erstens, entgegen einer langlebigen Legende, sind die sowjetischen Truppen in der DDR relativ behutsam vorgegangen bei der Niederschlagung des Aufstandes, kein Vergleich zu Ungarn 1956.

Natürlich gab es hier und da Gewalteinsätze, die meisten Toten sind aber durch Querschläger ums Leben gekommen, es gab fünf standrechtliche Erschießungen, die sind aus Moskau zur Abschreckung angeordnet worden. Ansonsten hat es in aller Regel gereicht, dass Panzer auffuhren.

Acht Jahre nach Kriegsende wussten alle, was das bedeutet. Zweitens, dieser Aufstand war von Anfang an chancenlos: Keine Großmacht hatte 1953 Interesse daran, die Jaltaer und Potsdamer Nachkriegsordnung zu verändern.

Der 17. Juni stand am Anfang einer Reihe von Aufständen im Ostblock. Von der Ost-Opposition wurde der Aufstand aber nie ernst genommen. Warum?

Anders als 1956 in Ungarn oder 1968 in Prag mussten die Panzer nicht erst ins Land einrollen. Die DDR war praktisch exterritoriales Gebiet der Sowjetunion, das darf man nicht vergessen. Der 17. Juni war ein innersowjetischer Aufstand. Das ist ein großer Unterschied. Zudem: Der Aufstand ist von Anfang an von der SED-Führung und von Moskau als ein „faschistischer Putschversuch“ denunziert worden.

In der DDR gab es zwei zentrale Begriffe, gegen die sich kaum jemand wehren konnte. Wer die hinterfragte, hatte ein großes Problem: Das war der Friedensbegriff der Kommunisten und der Antifaschismus- und respektive Faschismusbegriff. Das hieß, wenn man sich mit dem 17. Juni auch Jahrzehnte später solidarisierte, dann geriet man unter Faschismusverdacht. Das war der Grund, weshalb auch in der Opposition einerseits ein großes Unwissen über die Vorgänge herrschte und andererseits auch eine gewisse Scheu.

Das lässt sich gut erkennen: 1986 kam es zu einer Erklärung mehrerer osteuropäischer Dissidenten aus vier Staaten zum 30. Jahrestag der ungarischen Revolution. Im Ursprungstext ist der 17. Juni 1953 erwähnt worden. Und diese Erwähnung ist auf Wunsch ostdeutscher Oppositioneller wieder gestrichen worden.

Aus dem Impuls heraus, dass dieser Aufstand angeblich faschistische Anteile hatte?

Aus dem Impuls heraus, dass man genau diese Diskussion nicht führen wollte, weil man nicht unter Faschismusverdacht geraten wollte, die Jüngeren auch nicht genau wussten, was wirklich passiert war. Man hat aus einem Diskurs einen Angriffspunkt herausgenommen.

Also vollzog sich die gesellschaftliche Auslöschung des 17. Juni nahezu komplett.

Nicht komplett. Aber sie war ziemlich erfolgreich.

Was verbindet 1953 mit 1989?

Die Sehnsucht nach Freiheit. Das ist das wichtigste Verbindungsglied aller oppositionellen Bewegungen in Osteuropa und in der DDR. Die Revolution von 1989 vollendete unbeabsichtigt die gescheiterte Revolution von 1953. Denn selbstverständlich wollten die Demonstranten von 1953 die deutsche Einheit.

Hat der 17. Juni 1953 Botschaften für die Gegenwart?

Ja. Der Tag symbolisiert, dass es sich immer lohnt, für Freiheit und Demokratie einzustehen, weil man bei diesem Engagement nicht nach den Kosten fragen darf.

Zur Zeit ist eine neue Diskussion über die DDR, genauer über zwei Bücher, im Gange. Begrüßen Sie das?

Ich bin sehr involviert in diese Debatten, gleichzeitig aber auch irritiert, weil nichts daran neu ist. An dem Buch von Herrn Oschmann ist neu, dass der Ton so unversöhnlich ist. Ich verstehe seine Absicht, aber ich verstehe nicht die Resonanz in der Gesellschaft. Bei dem Buch von Frau Hoyer kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Das ist etwas für Leute, die glauben, dass es einen Alltag in einer Diktatur gebe, der mit der Diktatur nichts zu tun hat. Das können Zeitzeugen so erzählen. Wenn Historiker das machen, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Und sagen, das ist methodisch bestenfalls unbedarft, höchstwahrscheinlich ist es einfach nur Unsinn.

Der 17. Juni wurde 1990 als Feiertag gestrichen. Zu Recht?

Ganz und gar nicht zu Recht. Der 17. Juni ist ein Tag, der für einen gesellschaftlichen Aufbruch für Freiheit steht. Der 3. Oktober, den wir seit 1990 als Feiertag haben, ist ein Tag, der dafür steht, dass große Männer in technokratischer Manier etwas beenden, was eine gesellschaftliche Bewegung angestoßen hatte.

Insofern wünsche ich mir, dass der 17. Juni – der übrigens seit 1963 offizieller Gedenktag der Bundesrepublik Deutschland ist – auch zukünftig wieder viel stärker genutzt wird, um an Opposition, Widerstand und die Opfer der kommunistischen Herrschaft zu erinnern. Das funktioniert nur, wenn man das verstetigt. Und dazu gehört eben auch, worüber wir bereits 2019 in der MZ sprachen, dass man Lehrstühle für die Geschichte des Kommunismus und der DDR an deutschen Universitäten schafft.

Und die gibt es bis heute nicht?

Die gibt es bis heute nicht. Und das hat dramatische Folgen. Denn wer in einer Lehrer-Ausbildung das nicht profund gelehrt bekommt, kann das in der Schule auch nicht profund unterrichten.