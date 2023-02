Heute vor 60 Jahren: Gerademal zehn Stunden brauchten die Beatles, um am 11. Februar 1963 ihr Debütalbum „Please Please me“ einzuspielen. Danach war die Welt nicht mehr dieselbe.

Halle/MZ - Es war ihr erstes Kind und sie brauchten am Ende zwei Stunden weniger als die Durchschnittsmutter, um es zur Welt zu bringen. Um zehn Uhr vormittags an jenem 11. Februar 1963 stöpselten Paul McCartney, John Lennon und George Harrison Gitarren und Bass ein. Ringo Starr setzte sich hinter sein Schlagzeug. Dann ging es los. Um kurz vor elf am Abend war schon alles erledigt: Die Beatles hatten ihr erstes Album „Please Please me“ eingespielt.