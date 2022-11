„Dideldum und Dideldi“

Am 26. Mai 2023 ist es wieder so weit: Dann werden auf Halles Markt die Händel-Festspiele eröffnet.

Halle/MZ - „Musikalische Weltkultur.“ So fasste Wolfgang Hirschmann das Programm zusammen, das die Freunde barocker Klänge aus nah und fern bei den Händel-Festspielen 2023 in Halle erwartet. Zwischen dem 26. Mai und dem 11. Juni werden 70 Veranstaltungen an 17 Aufführungsorten geboten, wie der Präsident der Internationalen Händelgesellschaft am Dienstag stellvertretend für den erkrankten Intendanten der Händel-Festspiele, Clemens Birnbaum, im Händel-Haus Halle ankündigte.