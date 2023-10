Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

HALLE/STOCKHOLM/MZ/DPA - Jon Fosse saß am Lenkrad, als ihn am Donnerstagvormittag der Anruf aus Stockholm erreichte, unterwegs zu seinem Sommerhaus an einem Fjord nördlich vom norwegischen Küstenort Bergen. Dass er vorsichtig fahren solle, sagte der Ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, Mats Malm, zu dem Schriftsteller, dem er gerade mitgeteilt hatte, dass ihm in wenigen Stunden der Literaturnobelpreis zugesprochen werde. Fosse versprach Vorsicht. Und dass er die Preisbekanntgabe ansehen werde.