Am ersten Todestag ihres Gründungsmitgliedes Andrew Fletcher eröffnet die Kultband Depeche Mode ihre Memento Mori-Tour. 70.000 Fans feiern mit auf der Leipziger Festwiese.

Depeche Mode in Leipzig: Die Lebenden und die Toten

Er kann es noch, er will es noch: Depeche-Mode-Fronstmann Dave Gahan auf der Leipziger Festwiesen-Bühne. Insgesamt acht Konzerte sind in Deutschland geplant.

Leipzig/MZ - Links vom Schlagzeug aus gesehen gähnt eine Lücke. Optisch wie metaphorisch. Vor fünf Jahren thronte auf der letzten Tour an dieser Stelle in der Berliner Waldbühne noch Andrew „Andy“ Fletcher hinter einem Turm aus Keyboards. Fletch, wie er von den Fans genannt wurde. Am 26. Mai 2022 war das Gründungsmitglied von Depeche Mode überraschend gestorben. Auf den Tag genau ein Jahr später tritt die britische Band, die 1980 als Quartett begann, nur noch als Duo auf die Leipziger Festwiese.