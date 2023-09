Wie in der Kirchenruine von Pobles bei Lützen ein Bogen von frühen Gemetzeln in der Region bis zum russischen Krieg gegen die Ukraine geschlagen wird.

POBLES/MZ - Wer nach Pobles bei Lützen (Burgenlandkreis) kommt, wird eine idyllische Landschaft vorfinden. Kein Gedanke zunächst daran, wie viele Schlachten in dieser Region geschlagen wurden, wie viele Menschen dabei ihr Leben verloren. Zehn solcher Gemetzel, darunter das bei Lützen 1632 und Großgörschen 1832, die sich im Radius von rund 50 Kilometern um Pobles ereigneten, sind nun am Ende des vorzüglichen Katalogheftes aufgelistet, der zur Ausstellung „Das große Schlachten“ erscheint. Sie wird an diesem Samstag in der Kirchenruine des Dorfes eröffnet.