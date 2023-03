Journalist und Autor Axel Hacke ist bei einer "Gebecke live"-Veranstaltung im Rahmen des "Quedlinburger Bücherfrühlings" am 29. März in Quedlinburg zu Gast.

Wenn statt „der weiße Nebel wunderbar“ Menschen „der weiße Neger Wumbaba“ singen – dann ist Axel Hacke zur Stelle, schreibt’s auf und lässt so die Welt über die Kuriositäten des Lebens schmunzeln. Des Autors jüngstes Werk „Ein Haus für viele Sommer“ erzählt ebensolche alltäglichen Geschichten eines Mannes, der mit seiner Familie seit Jahren die Ferien in einem geheimnisvollen Turm in Italien verbringt. Am Mittwoch ist Axel Hacke zu Gast beim Quedlinburger Bücherfrühling. Der 67-Jährige liest am 29. März, um 19.30 Uhr im Palais Salfeldt in Quedlinburg aus seinem Buch und erzählt aus seinem Leben, das wie Jessica Quick im Gespräch erfuhr, auch von Erlebnissen im Osten geprägt ist.