Über 44 Jahre haben sie alles zerstört, was Chuck Berry, die Beatles und die Stones aufgebaut hatten. Blixa Bargeld, N. U. Unruh und Alexander Hacke schleiften von der Rockmusik ab, was an Glitzer, Glamour und Hymnenglanz gewachsen war. Sie benutzten Kettensägen und Presslufthämmer, bearbeiteten Stahlblech und Gitarren und schufen, seit Ende der 90er verstärkt um Jochen Arbeit an der Gitarre und Rudolph Moser hinter dem zweiten Set aus Schlaginstrumenten, ein Werk, das zwischen Chaos, Krach und Innigkeit oszilliert.

Mitten in der Anarchitektur

Blixa Bargelds Texte waren immer mehr Poesie als Singworte. Die Rhythmen stets ein Teppich aus Stahlwolle. Melodien ergaben sich gelegentlich, wichtig aber war eher die von der Band selbst einmal „Anarchitektur“ getaufte Freiheit, alles tun, aber auch alles lassen zu können, was Rock- und Popmusik üblicherweise an Stilmitteln und Werkzeugen nutzt. Selbst eine Zählung der Werkstücke des live seit zehn Jahren vom Keyboarder Felix Gebhard begleiteten Quintetts ist schwierig: Seit einem Vierteljahrhundert schon bedienen die Neubauten den Kreis ihrer sogenannten Supporter mit exklusiven Studioarbeiten, die Namen tragen wie „Solo Bassfeder“, „Unglaublicher Lärm“ oder „Stimmen Reste“.

„Rampen“, im Untertitel „Alien Pop Music“ und im Oktober live im Leipziger Haus Auensee zu erleben,, könnte nun Album Nummer 15, 16 oder auch 20 sein, denn die 15 Stücke verdanken sich der besonderen Art, in der Neubauten-Musik konstruiert wird. Wo andere Bands Komponisten haben, die daheim an Gitarre oder Klavier Akkordfolgen ausprobieren, bis sich aus Strophe, Refrain und Bridge etwas ergibt, aus dem sich mit Hilfe gelegentlicher Textnotizen ein Lied verfertigen lässt, arbeiten die Neubauten mit eben diesen namensgebenden „Rampen“.

Dabei handelt es sich um Improvisationen, die in Konzerten vor Publikum das Licht der Welt erblicken. Neubauten-Jazz, der Blixa Bargeld zufolge schon an der Wiege von Bandklassikern wie „Letztes Biest (am Himmel)“ und „Alles“ gestanden hat. Die Methode, auf diese Weise Songs zu produzieren, haben die Neubauten zuletzt perfektioniert. „Wir sind dazu übergegangen, ,gestützte Rampen’ zu spielen“, erklärt Sänger und Texter Blixa Bargeld. Dazu habe gehört, Minimal-Absprachen zu treffen: Wer fängt an? Mit was? Seinen Teleprompter fütterte der 65-Jährige zudem mit einer wechselnden Auswahl an unfertigen und nur ein paar Zeilen langen Textfragmenten, die er so „als Beschleuniger vokalisieren konnte“.

Die Einstürzenden Neubauten mit Blixa Bargeld (vorn links) Foto: Thomas Rabsch

Nur keine Planung, keine fertigen Kompositionen, kein Raster, aus dem immer die gleiche Musik fällt. Die 15 Stücke von „Rampen“ zeugen vom Erfolg der Idee. „Alles schon geschrieben, alles schon gedacht“, klagt Bargeld im Eröffnungsstück „Wie lange noch?“, das auf Baulärm und Pathos verzichtet. Ähnlich klingt auch „Ist Ist“, eine Montage aus Geräuschen, klappernden Dingen und Bargelds beschwörend wiederholtem „Ist Ist“, das später in „Isso Isso“ und „Besser Isses“ wie ein Echo wieder auftaucht.

Mehr Raunen als Rock, mehr Rätsel als Punk. „Ich sitze hier in meinem Sessel / und fühle mich sehr Pestalozzi“, haucht Bargeld in einem Stück, das nach dem Schweizer Reformpädagogen benannt ist. Eine Klanginstallation, der alles Brachiale und Brutale ebenso abgeht wie den folgenden Balladen. „I put a cryptic message on the door / before I go“ flüstert der Sänger, der nicht singt, ehe Geigen das Klöppeln auf einem – möglicherweise – Xylophon übertönen, das die musikalische Begleitung liefert.

Der Poet Blixa Bargeld ist auf der Bühne ein Vulkan. Foto: Steffen Könau

Die Tage sind vorüber, in denen die Einstürzenden Neubauten als rabiate Rockberserker durch die Welt zogen und am liebsten Musik ohne Musik spielten. „Rampen“ verzichtet auf den infernalischen Krach und das leidenschaftliche Geschrei, die das Anhören von Klassikern wie die „Zeichnungen des Patienten O.T.“ oder „Haus der Lüge“ stellenweise zu harter Arbeit machten.

Die Neubauten, inzwischen ein fast barocker deutscher Rock-Altbau, sind in ihrem fünften Jahrzehnt eher in Hörspiellautstärke unterwegs. „Ich ohne Dich / Du ohne mich“, raunt Blixa Bargeld und dann lapidar „Besser isses“. Ein Bass beginnt im Hintergrund zu brummeln, eine Schleife aus scheppernden Rhythmen setzt ein. Nichts reimt sich wirklich, die Leute sind „schweigend ins Gespräch vertieft“, wie Bargeld das uralte Scherzgedicht eines namenlosen Spaßvogels zitiert, ehe er „Vergissmeinnicht in Milch gekocht“ genießt.

Von den Startrampen, denen das Album seinen Namen verdankt, zischen leise Geschosse, die vorsichtig entdeckt werden müssen. Obwohl die einstige außermusikalische Opposition mittlerweile Harmonie gelernt hat, sind Bargelds Texte ein Dada-Irrgarten aus Bertolt Brecht, Kurt Schwitters und Ernst Jandl. Es fehlen die Parolen und die Aufforderung zum Tanz. Kein Pogo, kein Tango, kein Mitsingangebot. „Neuseeland ist vorüber / das kommt leider manchmal vor“, brummt der Poet Blixa Bargeld und anschließend mit dieser berühmten nasalen Säurestimme „Everything will be fine“.

Filmmusik ohne Bilder

„Alien Pop Music“ nennt der Frontmann und Texter der neben den Elektronikern von Kraftwerk und den Rock-Provokateuren Rammstein international einflussreichsten deutschen Band die säuselnden Klangwerke, die den Anti-Pop der Vergangenheit in altersgerechte Gebete voller Verweise auf frühere Lieder, vergessene Philosophen und Krautrock-Kapellen wie Can verwandeln.

Musik für Kopfhörer und Sitzkonzerte, die sich einer schmerzhaften Verletzung verdankt, die Bargeld während der Aufnahmen zeitweise schlecht schlafen ließ. „Somnambule Schwellenzustände“, in denen „die Grenze zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein sich weiter aufzulösen schien“, macht er verantwortlich für ein Werk, das mit dem Ziel geschaffen wurde, schlauer zu sein als seine Schöpfer. „Ich bin jemand, der denkt, durch Musik Erkenntnisse zu gewinnen“, sagt Blixa Bargeld über seine Überzeugung, in der Musik etwas finden zu können, „was ich vorher nicht wusste“. Vielleicht ist es wirklich da, irgendwo in diesen 15 schwebenden, schweigenden Liedern. Von den Aliens gut versteckt.

