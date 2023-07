Das Europa-Rosarium in Sangerhausen lädt in diesem Sommer zu Musik, Kunst und Comedy zwischen den rund 80.000 Rosenstöcken ein.

120 Jahre Europa-Rosarium: Was im Jubiläums-Jahr so ansteht

„Spotlight“ – zu deutsch „Scheinwerferlicht“: Auf diesen Namen wurde eine neue gelbe, ziemlich hitzebeständige Rose anlässlich des 120-jährigen Bestehens getauft. Aber der Name ist in diesem Jahr auch Programm für das Europa-Rosarium Sangerhausen in Manseld-Südharz, denn es zieht das Scheinwerferlicht geradezu an. Gäste können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.