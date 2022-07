Das sollte Sie unbedingt mitnehmen

Sommerzeit ist Kreuzfahrtzeit – gerade wenn bei Ihnen auch eine solche Urlaubreise ansteht, ist es wichtig, dass Sie alles wichtige mitnehmen für einen schönen Urlaub auf hoher See. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen auf, was in den Koffer kommen sollte. Darüber hinaus klären wir darüber auf, was nicht mitgenommen werden darf, damit Überraschungen am Check-In vermieden werden.

Eine gute Grundausstattung für Kreuzfahrten aller Art

Welche Dinge unbedingt in den Reisekoffer gehören, wird im Grunde genommen von der Reiseroute und der Jahreszeit entschieden. Schließlich entscheiden das Wetter und die Temperaturen, welche Aktivitäten möglich sind und welche Kleidung sich dafür am besten eignet. Darüber hinaus ist auch die Dauer der Reise zu berücksichtigen. Ganz gleich, wohin Ihr Kreuzer ablegt, eine gewisse Grundausstattung ist immer vonnöten. Dazu gehören:

Unterwäsche und Tageskleidung (Jeans, T-Shirts etc.)

Dokumente (Tickets, Reisepass, Versicherungskarte etc.)

(Tickets, Reisepass, Versicherungskarte etc.) Badekleidung & Schlafanzug (Nachthemd, Badehose etc.)

(Nachthemd, Badehose etc.) Hygiene- und Pflegeprodukte (Duschgel, Deo, Zahnbürste etc.)

(Duschgel, Deo, Zahnbürste etc.) Elektronik / Unterhaltung (Smartphone, Tablet, Bücher, Laptop etc.)

(Smartphone, Tablet, Bücher, Laptop etc.) Kleine Reiseapotheke (Schmerzmittel, Pflaster, Mittel gegen Seekrankheit etc.)

Weiterführende Ausrüstung und spezielle Gegenstände

Jeder Bundesbürger bekommt bei den großen Redereien heute ein umfangreiches Angebot an Routen, wodurch jeder die passende Kreuzfahrt auswählen kann. Dazu zählen Kreuzer, die durch das Mittelmeer fahren, die Häfen im Norden Europas ansteuern sowie die äußert beliebten Karibik- und Südamerika-Kreuzfahrten. Aus diesem Grund kann es sich lohnen noch weitere Dinge mitzunehmen.

Kalte Destinationen (Nordeuropa)

Wärme- und winddichte Kleidung

Dicke Socken, lange Unterhosen

Regenschirm- und Regenponcho

Mütze, Schal ggf. Handschuhe

Heiße Destinationen (Mittelmeer & Südamerika)

Sonnenbrille

Sonnencreme

Kopfbedeckung

Flip-Flops und kurze Kleidung

Ebenfalls zur erweiterten Ausrüstung können ein Fernglas, Süßigkeiten sowie alkoholfreie Getränke und Freizeitgegenstände wie Golfschläger gehören. Auch Schnittblumen, Luftbefeuchter sowie Rauch- und Tabakwaren könnten für den einen oder anderen Fahrgast interessant sein. Letztlich soll an Board so richtig entspannt werden.

Was sollte besser daheim bleiben?

Selbstverständlich gibt es auch eine Reihe anderer Gegenstände, die an Board nicht erlaubt sind. Während Sie also Ihren Koffer für die Kreuzfahrt packen, sollten Sie achtgeben, keinerlei entflammbare Substanzen, Feuerwerkskörper oder Waffen mitzunehmen. Auch große elektronische Geräte wie eine private Kaffeemaschine oder ein Toaster müssen zuhause bleiben. Aus Gründen der Sicherheit sind außerdem Laser, Explosivstoffe, Funkgeräte und Säuren untersagt. Während des Check-Ins werden Sie auf diese und weitere Dinge untersucht.

Was passiert, wenn verbotene Dinge mitgenommen werden?

Sollten Sie ausversehen einen verbotenen Gegenstand eingepackt haben, wie beispielsweise einen Föhn, so wird dieser aus dem Koffer entfernt werden. Bei anderen illegalen Substanzen und Gegenständen wie Waffen oder Drogen hingegen könnten die Behörden eingeschalten werden. Es lohnt sich also, genau hinzusehen.

Fazit: Mit der richtige Ausrüstung eine schöne Zeit haben

Mit einer sorgfältig ausgewählten Ausrüstung kann der Urlaub nur noch schön werden. Je nachdem, welches Reiseziel Sie gewählt haben, kann sich der Kofferinhalt etwas unterscheiden. Solange die Regeln jedoch eingehalten werden, haben Sie eine große Freiheit bezüglich der Gegenstände, die Sie für die Kreuzfahrt einpacken dürfen.