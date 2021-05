Krasser Wetterumschwung steht bevor: Nach milden Tagen kommt Temperatursturz

Leipzig - Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich auf einen sonnigen und sehr milden Mittwoch freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte, soll nach einem bedeckten Start in den Tag die Wolkendecke vermehrt auflockern, so dass ab dem Nachmittag gebietsweise mit Sonnenschein zu rechnen ...

Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich auf einen sonnigen und sehr milden Mittwoch freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte, soll nach einem bedeckten Start in den Tag die Wolkendecke vermehrt auflockern, so dass ab dem Nachmittag gebietsweise mit Sonnenschein zu rechnen ist.

Es werden für den November sehr milde Temperaturen von 12 bis 15 Grad erwartet, selbst im Harz könnten bis es zu 12 Grad werden. Der Wind weht voraussichtlich schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung, auf dem Brocken können auch Sturmböen auftreten. In der Nacht könnte es bis auf 6 Grad abkühlen, für die zweite Nachthälfte wird vereinzelt wieder Regen erwartet.

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel voraussichtlich wieder überwiegend bedeckt bei 11 bis 13 Grad, gelegentlich kann auch Regen fallen. Zum Freitag hin kündigt sich schließlich ein Wetterumschwung an: Nachts sollen die Temperaturen bis knapp über den Gefrierpunkt fallen, tagsüber wird am Freitag mit nicht mehr als 8 Grad gerechnet.

Wettervorhersage: Vier-Tage-Vorschau des DWD

Am Donnerstag meist stark bewölkt, gelegentlich Regen. Höchstwerte 11 bis 13, im Harz 7 bis 11 Grad. Mäßiger bis frischer Wind mit teils stürmischen Böen, auf dem Brocken orkanartige Böen, Winddrehung von Südwest auf West bis Nordwest.

In der Nacht zum Freitag abziehender Niederschlag und Wolkenauflockerungen. Tiefstwerte 3 bis 1 Grad, im Harz mitunter leichter Frost. Zunächst noch lebhafter, im Verlauf abschwächender Nordwest- bis Westwind.

Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt Schauer, im Harz teilweise als Schnee. Höchsttemperaturen zwischen 6 und 8, im Harz 2 und 5 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind.

In der Nacht zum Samstag wechselnd bewölkt, zeitweise klar, weitgehend niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen zwischen 2 und -2 Grad. Schwacher Südwestwind.

Am Samstag wolkig bis stark bewölkt, im Tagesverlauf gebietsweise etwas Regen. Höchsttemperaturen 6 bis 9, im Harz 3 bis 6 Grad. Schwacher bis mäßiger, teils böig auffrischender Südwestwind, auf dem Brocken zunehmend schwere Sturmböen.

In der Nacht zum Sonntag überwiegend stark bewölkt, vereinzelt leichter Regen. Tiefsttemperaturen 7 bis 2 Grad. Schwacher bis mäßiger, teils böig auffrischender Südwestwind, orkanartige Böen auf dem Brocken.



Am Sonntag überwiegend bedeckt und wiederholt leichter Regen. Höchstwerte zwischen 8 und 11, im Harz 3 bis 8 Grad. Mäßiger Südwestwind mit einzelnen Windböen, auf dem Brocken schwerer Sturm.

In der Nacht zum Montag nachlassender Regen und von Norden her einige Auflockerungen. Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind, auf dem Brocken Sturm. (mz/dpa)