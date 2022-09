Kinomann aus Könnern - Der Letzte seiner Art

Könnern - Neulich kam sogar ein Brief mit einem Autogrammwunsch. Helmut Göldner wühlt sich durch einen Stapel Faxe auf seinem Schreibtisch, „alles Anfragen“, sagt er. Kino boomt, jedenfalls was den Kinomann aus Könnern betrifft. Hier muss er sein, der Brief. Oder dort? Göldner gibt die Suche auf. „Aber der bekommt natürlich sein Autogramm und ein paar nette Zeilen noch dazu.“ Ein bisschen fremdelt der 78-Jährige zwar noch mit seiner neuen Rolle als Filmstar. 63 Jahre hinter der Vorführmaschine und nun selbst auf der Leinwand. Aber er fremdelt nur ein bisschen.