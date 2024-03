Freizeitpark an der A14 Mit Video: Eröffnung, Eintritt, Attraktionen - Alles rund um Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Der Countdown läuft: Am 23. März 2024 eröffnet das neue Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Welche Attraktionen gibt es in dem Freizeitpark an der A14? Wie unterscheidet er sich von anderen Karls Erlebnis-Dörfern? Und wie erreicht man ihn mit Bus und Bahn?