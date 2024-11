In Berlin-Elstal entsteht ein neuer Freizeitpark rund um die beliebten Charaktere Bibi und Tina. Im Frühsommer 2026 öffnet der Park neben Karls Erdbeerhof seine Tore und bringt als Highlight eine weltweit einzigartige Familien-Achterbahn mit sich.

Erster "Bibi und Tina"-Freizeitpark neben Karls Erdbeerhof in Berlin-Elstal geplant

Das Warten hat ein Ende: Neben dem Karls Erlebnis-Dorf in Berlin Elstal eröffnet 2026 der neue Bibi & Tina Freizeitpark.

Berlin-Elstal. - Das Karls Erdbeerdorf in Berlin-Elstal bekommt Gesellschaft. Im Frühsommer 2026 soll Deutschlands erster "Bibi und Tina"-Freizeitpark direkt neben dem Erlebnis-Hof eröffnen.

Die von einigen lang ersehnte Eröffnung bringt dabei sogar als Hauptattraktion eine Weltneuheit mit sich: den Family-Launch-Duelling-Coaster im Möbius-Design.

Weltweit neue Achterbahn für die ganze Familie in Berlin-Elstal

Die Achterbahn verspricht ein neues Achterbahnerlebnis für die ganze Familie. Schon die Kleinsten kommen auf ihre Kosten, denn die extra entwickelten Sitze ermöglichen Kindern ab 90 Zentimeter eine rasante Fahrt.

Das Einzigartige an der Achterbahn: Zwei Züge fahren gleichzeitig los und begegnen sich den Angaben nach während der Fahrt mehrmals. Sie kommen demnach zum Schluss wieder gegenüberliegend am Bahnhof an. Dabei werden bekannte Lieder von Bibi und Tina gespielt.

Die Achterbahn-Weltneuheit kostet Robert Dahl, Gründer von Karls Erlebnis-Dorf, und sein Team rund zehn Millionen Euro.

Karls Erdbeerhof-Gründer freut sich auf neuen "Bibi & Tina"-Freizeitpark

Robert Dahl erklärt in einer Pressemitteilung: "Mit dem 'Bibi & Tina'-Freizeitpark erfüllen wir einen lang gehegten Traum vieler Fans und schaffen eine einmalige Erlebniswelt für die ganze Familie.“ Weiter heißt es: "Die Karls-Bande rund um den Erdbär Karlchen und Bibi und Tina passen einfach von den Werten her perfekt zusammen."

Der genaue Tag der Eröffnung wird nach Angaben von Karls etwa sechs Monate vorher bekanntgegeben.