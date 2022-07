Auch ohne Tickets: So können Sie die „Kaisermania 2022“ in Dresden live sehen

Dresden/DUR/thj – Obwohl Roland Kaiser in diesem Jahr bereits seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, denkt der Schlagerstar offenbar noch lange nicht ans Aufhören. Nachdem seine Konzerte in Dresden in den letzten beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, kommt der Sänger jetzt endlich wieder ans Elbufer. Wer nicht selbst vor Ort dabei sein kann, hat dennoch die Möglichkeit, zumindest ein Konzert live zu sehen.

„Kaisermania 2022“ mit Roland Kaiser in Dresden im Live-Stream und TV

Auch ohne Tickets können Fans in den Genuss der „Kaisermania 2022“ am Elbufer in Dresden kommen. Der MDR überträgt das Konzert von Roland Kaiser am Samstag, 30. Juli 2022, ab 20.15 Uhr live im TV. Alternativ wird die Show auch zeitgleich im MDR-Live-Stream ausgestrahlt.

TV-Programm zur „Kaisermania 2022“ am 30. Juli im MDR

Neben dem eigentlichen Konzert bietet der MDR Roland-Kaiser-Fans am Samstag, 30. Juli 2022, zudem einen Blick hinter die Kulissen. Der Sender berichtet bereits im Vorfeld mit mehreren Live-Schalten vom Veranstaltungsort, zeigt zudem die Aftershow-Party und hat zusätzlich noch eine Doku über den Schlagerstar im Programm.

Alle TV-Termine der Roland-Kaiser-Nacht im MDR

13.15 Uhr: Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Peter Heller und Silvio Zschage

Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Peter Heller und Silvio Zschage 16.20 Uhr : Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Peter Heller und Silvio Zschage

: Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Peter Heller und Silvio Zschage 18.00 Uhr: Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Peter Heller und Silvio Zschage

Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Peter Heller und Silvio Zschage 19.50 Uhr: Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde

Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde 20.15 Uhr: Kaisermania 2022 – live aus Dresden

Kaisermania 2022 – live aus Dresden 22.45 Uhr: Kaisermania – Aftershow-Party – live aus Dresden

Kaisermania – Aftershow-Party – live aus Dresden 23.00 Uhr: Roland Kaiser – Das große Konzert aus der Arena am Berliner Ostbahnhof

Roland Kaiser – Das große Konzert aus der Arena am Berliner Ostbahnhof 01.00 Uhr: Legenden – Die Roland Kaiser Story / Dokumentation

Legenden – Die Roland Kaiser Story / Dokumentation 02.30 Uhr: Alle lieben Kaiser! Roland Kaiser im exklusiven „Alles oder Dich“-Konzert

Roland-Kaiser-Konzert in Dresden verpasst? Wiederholung in der ARD-Mediathek sehen

Wer die Live-Übertragung des Roland-Kaiser-Konzerts am 30. Juli 2022 in Dresden verpasst hat oder sich die Highlights des Abends erneut sehen möchte, sollte in der ARD-Mediathek vorbeischauen. Dort sind alle Live-Produktion nach der Ausstrahlung im TV für 30 Tage online abrufbar.

„Kaisermania 2022“ am Elbufer in Dresden: Alle Termine von Roland Kaiser im Überblick

Im Rahmen der „Kaisermania 2022“ am Elbufer in Dresden sind insgesamt sechs Konzerte von Roland Kaiser geplant. Alle aktuellen Konzerttermine im Überblick:

Freitag, 29.07.2022: 20 Uhr – Filmnächte am Elbufer

20 Uhr – Filmnächte am Elbufer Samstag, 30.07.2022: 20 Uhr – Filmnächte am Elbufer

20 Uhr – Filmnächte am Elbufer Sonntag, 31.07.2022: 19.30 Uhr – Filmnächte am Elbufer

19.30 Uhr – Filmnächte am Elbufer Donnerstag, 04.08.2022: 19.30 Uhr – Filmnächte am Elbufer

19.30 Uhr – Filmnächte am Elbufer Freitag, 05.08.2022: 20 Uhr – Filmnächte am Elbufer

20 Uhr – Filmnächte am Elbufer Samstag, 06.08.2022: 20 Uhr – Filmnächte am Elbufer

Tickets und Karten für die „Kaisermania 2022“ mit Roland Kaiser im Vorverkauf kaufen

Wer bislang noch keine Karten für die „Kaisermania 2022“ mit Roland Kaiser am Elbufer in Dresden ergattern konnte, hat leider das Nachsehen. Sämtliche Shows des Schlagerstars sind aktuell bereits ausverkauft.