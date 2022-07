Aue-Bad Schlema - Ein Zehnjähriger ist in Aue-Bad Schlema an einer Haltestelle hinter einem Bus über die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Dabei wurde der Grundschüler am Freitag schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Junge kam zur Behandlung in ein Krankenhaus - zu seinem Gesundheitszustand gab es am Samstag noch keine Neuigkeiten.