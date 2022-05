Instagram-Hotspot in Schwaneberg: Europas größte Tulpenfelder liegen in der Börde

Christiane Degenhardt-Sellmann und ihre Familie bauen in Schwaneberg in der Börde auf Europas größten Tulpenfeldern Blumenzwiebeln an. Wieso sie diese ausgerechnet auch in die Niederlande schicken und wie es ist, zum Ausflugsziel zu werden.

Schwaneberg/MZ - Es ist ein faszinierendes, fast surreal wirkendes Bild, das sich am Ortseingang des verschlafenen Börde-Örtchens Schwaneberg eröffnet. Eben noch das Gelb von blühenden Rapsfeldern im Blick, erscheinen in der Landschaft nun riesige Farbstreifen in Violett, Tiefrot, Gelb und Rosa. Am Straßenrand parken auch wochentags zur Mittagszeit etliche Autos, Menschen mit Gartenscheren sind unterwegs. Und am Wochenende ist es hier noch viel voller. Denn: Es ist Tulpenzeit!