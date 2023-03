Am Wochenende oder in den Ferien was Tolles mit den Kindern unternehmen - doch wohin bei Dauerregen oder Kälteeinbruch? In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Angebote, die man bei schlechtem Wetter nutzen kann.

Halle (Saale)/mz - Manchmal spielt das Wetter nicht so richtig mit. Plötzlicher Dauerregen oder Kälteeinbruch können einem mitten in den Ferien schon mal richtig die Laune verderben. Doch das ist noch lange kein Grund, sich in der Wohnung zu verschanzen. Denn Sachsen-Anhalt hat zahlreiche Möglichkeiten zu bieten, die an Schlechtwetter-Tagen dafür sorgen, dass keine trübe Stimmung aufkommt. Wir haben zehn Tipps zusammengestellt, die auch ohne Sonnenschein Spaß für die ganze Familie bieten.

"Arche Noah" Halle - größter Indoorspielplatz in Mitteldeutschland

Der Indoorspiel-Platz „Arche Noah“ in Halle gehört zu den größten seiner Art in Mitteldeutschland. Bungee-Trampolin, Indoor-Pool mit Wasserrolle und das XXL-Bällebad sind nur einige der Besuchermagneten. Außerdem können in der Arche Noah auch Kindergeburtstage gefeiert werden.

Ort: Zeitzer Str. 10, 06132 Halle

Das unterirdische Zeitz - geführte Touren

Unter der Altstadt von Zeitz befindet sich ein Labyrinth von unterirdischen Gängen, dessen Erkunden spannend für die ganze Familie ist. Vom 14. bis 16. Jahrhundert dienten unterirdische Gewölbe zur Bierlagerung. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie zu Luftschutzkellern ausgebaut und miteinander verbunden. Ein Teil der Gangsysteme wurde ausgebaut und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In geführten Touren erfahren Besucher alles Wesentliche über das unterirdische Zeitz.

Besonderheiten: Rund um Halloween gibt es Grusel-Führungen. Dann wird das Gangsystem zu einer Geisterbahn. Für Kindergeburtstage kann auf Bestellung eine Schatzsuche in den Gewölben organisiert werden.

Ort: Unterirdisches Zeitz e.V., Altmarkt 21, 06712 Zeitz

Indoor-Spielplatz Halle BWG-Erlebnishaus Halle-Merseburg

Der Indoorspielplatz der BWG Halle-Merseburg e.G. liegt verkehrsgünstig im Herzen der Stadt Halle. Für Kinder und Eltern warter ein 2500 Quadratmeter großer Indoorspielplatz mit Klettertürmen, Holzkletterwald und Hüpfburgen für einen wundervollen Tag voller Spaß.

Für Kleinkinder (0 – 3 Jahre) gibt es ein extra Areal mit Bewegungsspielen, Bausteinbereich sowie Rutschen zum Erkunden und Spielen. Du möchtest genauer wissen, was dich bei uns erwartet? Hier findest du einen Überblick über Attraktionen und Services.

Ort: Am Holzplatz 10, 06110 Halle

Indoor-Mini-Golf in Hohenmölsen

Mini-Golf im Freien war gestern, Indoor-Minigolf bringt Spielspaß, dem man auch bei schlechtem Wetter nachgehen kann.

In der Gaststätte Elijos in Hohenmölsen können Interessierte zum Schläger greifen und ihre Geschicklichkeit beweisen. Gespielt wird auf Kunstrasen in einer eigens angelegten Gartenlandschaft mit Schwarzlichtbahnen. Auf 16 Bahnen gilt es, Kurven, Vulkane und andere Hindernisse zu umspielen und den Golfball mit möglichst wenigen Schlägen ins Loch zu spielen. Die Indoor-Anlage ist geeignet für Familienausflüge, Firmenevents und besondere Feste.

Charlene springt in einem Trampolinpark: In Deutschland öffnen immer mehr Sprunghallen für Erwachsene. Foto: dpa/archiv

Jump-Trampolinpark Halle

Einer der größten Trampolinparks Mitteldeutschlands im Jump-Trampolinpark in Halle. Springen und Hüpfen "bis der Arzt kommt".

Beim Jumping Fitness werden alle Körperpartien trainiert. Durch die Schwingbewegungen werden trotz Ausdauertraining die Bandscheiben geschont und die Wirbelsäule gestärkt und glückshormone ausgeschüttet.

Kindergeburtstag: Mit den besten Freunden springend eine tolle Geburtstagsparty erleben! Am Partytisch als Basislager können zwischendurch die Energiereserven wieder aufgefüllt werden.

Wegen hoher Auslastung am Wochenende wird dazu geraten, im Vorfeld (bis maxima 12 Stunden im Voraus) eine Online-Buchung abzuschlließen.

Ort: Magdeburger Chaussee 47, 06118 Halle

Hasseröder Ferienpark in Wernigerode

Der Hasseröder Ferienpark in Wernigerode bietet Attraktionen für Groß und Klein. In der Indoor-Spielwelt, die unter anderem Hüpfburgen, Kletterberge und einen Kleinkinder-Softplay-Bereich bereit hält, können sich Kinder nach Lust und Laune austoben. In der Spielhöhle laden Bowlingbahnen, Billardtische und Dartscheiben zum Kräftemessen ein. Und auch das Brockenbad bietet mit Wasserrutschen und Strömungsbad Spaß bei jedem Wetter. Wer es ruhiger mag, der kann sich in der Saunawelt, dem Hexenkessel, entspannen.

Eine gute Ausweichmöglichkeit zum Toben an verregneten Tagen: Indoorspielplätze. Foto Ruttke

Indoor-Kartbahn Rennring Magdeburg

Der Rennring Magdeburg ist die größte Indoor-Kartbahn in Sachsen-Anhalt. Die Rennstrecke befindet sich auf einer wind- und wetterunabhängigen Fläche von rund 7.000 Quadratmentern in einer unbeheizten Halle. Der Fahrspaß für die ganze Familie. Voraussetungen für Kleinstpiloten: Kinder sollten mindestens (acht Jahren alt sein und mindestens 1,40 Meter groß sein. Zudem sind nur Integralhelme erlaubt.

Wichtig ist eine Reservierung. Der Veranstalter rät: "Kommen Sie nicht ohne Termin!" Buchungen über unseren Buchungskalender auf der Webseite .

Ort:

Bouldern im Kletterthalia in Halle

Das Kletterthalia ist die erste reine Boulderhalle Sachsen-Anhalts im ehemaligen „Kleinen Thalia-Theater“ in der Thaliapassage 3 im Zentrum von Halle. Zum Bouldern, dem Klettern in Absprunghöhe, braucht es nicht mehr als ein Paar Schuhe und Magnesium für die Hände.

Für wen das Klettern Neuland ist, der kann sich zu einem der Kletterkurse anmelden. Dauerkartenbesitzer können in der Regel Montag bis Freitag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag zwischen 13 und 22 Uhr bouldern.

Ort: Tahliapassage 7, 06108 Halle

Kinderland Dessau "Igel Mizzi"

Das "Igel Mizzi" Kinderland Dessau kennt kein schlechtes Wetter: In Dessaus erstem Indoor-Spielplatz können Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren auf über 1.700 Quadratmetern spielen, toben, klettern, rutschen und springen. Selbst auf kleinen Go-Karts können Kinder bei Igel Mizzi ihre Runden drehen.

Ort: Köthener Straße 94-95, 06847 Dessau-Roßlau

Besucher gehen durch den Stollen im Besucherbergwerk Röhrigschacht in Wettelrode an einem Kürbisgesicht vorbei (Wischeffekt durch Langzeitbelichtung). Es werden hier Halloween Führungen angeboten. Im Besucherstollen sind dafür gruselige Dekorationen verbaut worden. Die Gäste treffen auf Geister und andere Gestalten. Foto: dpa/Matthias Bein

Röhrigschacht Wettelrode - Mit Grubenbahn befahrbarer Museumsschacht

Im Röhrigschacht bei Wettelrode, einem seit 1991 befahrbaren Museumsschacht, können Besucher mit einer originalen Schachtförderanlage 283 Meter tief in den Schacht einfahren. Mit einer Grubenbahn geht es über 1.000 Meter in ein Abbaufeld des 19. Jahrhunderts, wo anhand von Schauobjekten die Abbauentwicklung von den Anfängen bis zur Neuzeit vorgeführt und erläutert wird. Ergänzt wird das Ganze durch ein Bergbaumuseum, das über Tage liegt.

Achtung: Für das Besucherbergwerk müssen Kinder mindestens fünf Jahre alt sein.

Ort: Lehde 17, 06526 Sangerhausen

Ein Passant geht mit einem Regenschirm über die Straße. Foto: dpa/symbol

Kinderland - der Hallenspielplatz in Leipzig

Das Kinderland Leipzig beschreibt sich selbst als das größte Spieleabenteuer in Sachsen. Rund 2.800 Quardratmeter Spielfläche stecken voller Abenteuer. Neben der Fischhüpfburg und dem steilen Kletter-Vulkan, warten eine 8-Meter-Kletterlandschaft, Rutschen und Ballkanonen und viele weitere Herausforderungen auf Kinder und Eltern.

Nach einem Rennen auf der Elektrokartbahn, dem Bezwingen der steilen Kletterwand und wildem Gehüpfe auf dem Achtfeld-Trampolin kann noch der Wabbelberg erklommen und dann im Bistro neue Kraft getankt werden, bevor der Sieger im Air-Hockey oder Tischtennis ermittelt wird.

Ort: Jubischstraße 1, 04425 Taucha

Futuristisch und farbig - der Eingangsbereich vom Einkaufs- und Erlebniszentrum Nova in Günthersdorf an der A9 zwischen Leipzig und Halle. Archivfoto: picture-alliance/dpa

Kletterwald im Einkaufszentrum Nova Günthersorf

Wild, sicher und wetterfest: Der Indoor-Kletterwald im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf lockt die Besucher zu jeder Jahreszeit. Genutzt werden kann der Kletterwald ab fünf Jahren und einer Körpergröße von 1,10 Meter, jeweils für ein oder zwei Stunden. Für alle, die den Kletterspaß mal testen wollen, gibt es einen Schnupperkurs. Kletterplätze sollten vorher unbedingt online reserviert werden.

Ort: Günthersdorf, 06237 Leuna