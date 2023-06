Das Hochwasser an der Saale 2013, von oben.

Halle/MZ - Niemand hatte es kommen sehen. Es regnete damals im Frühjahr 2013 bereits vier Wochen lang hartnäckig, als der Deutsche Wetterdienst in Leipzig seine erste Hochwasserwarnung veröffentlichte. Weil sich ein weiteres ausgedehntes Niederschlagsgebiet nähere, steige die Gefahr von Überschwemmungen, bestätigte auch der Landesbetrieb für Hochwasserschutz in Magdeburg, der schließlich am 30. Mai die Alarmstufe 3 für die Saale ausrief. Nichts deute aber darauf hin, hieß es zugleich, dass wie beim Jahrhunderthochwasser 2002 die höchste Warnstufe 4 ausgerufen werden müsse.