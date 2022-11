Grüße in die Heimat - Warum die Fahnenmafia auch nach Katar fliegt

Während ganz Deutschland sich über den Gastgeber der Fussball-WM in Rage redet, bleiben die treuesten Fans der DFB-Elf gelassen. Wenn die Regierung in Katar um Gas betteln könne, dürfe man dort auch über Siege und Tore jubeln.

Braunsbedra/Sandersdorf/MZ - Nein, ein schlechtes Gewissen wird sich Jörg Härzer sicher nicht einreden lassen. „Warum auch“, sagt der gebürtige Merseburger, der seit fast 20 Jahren kaum ein Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verpasst. „Als unsere Politiker in Katar um Gas gebettelt haben, waren ihnen die Menschenrechte auch egal.“ Sind sie dem Edelfan des DFB-Team keineswegs. „Doch wenn ich lese, dass dort Bauarbeiter ums Leben gekommen sind, dann frage ich mich, wie das wohl bei früheren Turnieren in Südafrika, Brasilien, Russland und sogar in Deutschland gewesen ist.“