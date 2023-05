Im Hinterzimmer der Touristenhochburg Rübeland industrialisierte die DDR vor 70 Jahren die Ausbeutung der Gruben am Weg, den Goethe einst wanderte. Buna verlangte nach Kalk, die Bergleute nach einem Zuhause. Heute stehen die Wohnblöcke leer.

Die Tapete fällt in ganzen Bahnen von den Wänden.

Susenburg/MZ - Der frühere Laden ist zu haben. Aber die Schaufenster sind mit Brettern vernagelt, die verraten, dass schon länger ein Investor gesucht wird. Weiter oben am Ortsrand von Susenburg, das direkt an einer im Mittelalter vielbefahrenen Handels- und Heerstraße quer durch den Harz liegt, geistert noch mehr Geschichte umher, lebendige Ruinen einer vergessenen Zeit, als die stille Idylle ein ganzes Land am Leben hielt.