Gebürtige Magdeburgerin ist die erste Rektorin nach 50 Rektoren

Schulpforte/MZ - Es ist nicht nur das alte, Geschichten erzählende Gemäuer, das ein ganz eigenes Flair erzeugt. Wer durch den Kreuzgang der Landesschule Pforta geht, an der einst schon Friedrich Nietzsche lernte, bekommt auch eine Ahnung davon, was es bedeutet, heute hier Schüler zu sein, Lehrer oder Rektor: Plötzlich stimmen einige Jugendliche im Vorübergehen ein Lied an. Es hat etwas sehr Friedliches. Und bringt in einem kurzen Moment auf den Punkt, was Kathrin Volkmann an dieser Schule, an diesem Ort - im Saaletal zwischen Naumburg und Bad Kösen im Burgenlandkreis gelegen - so sehr schätzt: „Es ist diese atemberaubende Atmosphäre.“