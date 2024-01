A73 in Thüringen: Wanderer von Plexiglas schwer verletzt - Splitter steckt im Kopf

In Oberrod, im thüringischen Landkreis Hildburghausen, löste sich an einer Autobahnbrücke die Lärmschutzwand. Ein Splitter fiel herab und verletzte einen unter der Brücke laufenden Wanderer schwer.

Oberrod/DUR. - Im thüringischen Landkreis Hildburghausen hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, lief am Donnerstag ein 43-jähriger Mann mit anderen Personen und Hunden unter einer Autobahnbrücke an der A73 in Oberrod entlang.

Dann löste sich ein Teil der Lärmschutzwand aus Plexiglas. Ein Splitter fiel herab und blieb im Kopf des Mannes stecken. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch: Weiter Probleme auf Straßen nach Schneefällen in Thüringen

A73: Autounfall ist wohl Grund für das Ablösen des Splitters

Wie die Polizei vermutet, war die Lärmschutzwand der A73 geborsten, weil es zuvor einen Unfall auf der Autobahnbrücke bei Oberrod im Landkreis Hildburghausen gab.

Dabei verlor eine Autofahrerin, die mit ihrer achtjährigen Tochter unterwegs war, vermutlich wegen Eisglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie knallte dabei mehrere Male gegen die Leitplanke. Dadurch wurde offenbar auch die Lärmschutzwand aus Plexiglas beschädigt.