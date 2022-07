Friedliche Revolution in der DDR: US-Botschafterin lobt Mut der Demonstranten von 1989

Den Mauerfall nennt sie eines der wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben: Was die Spitzendiplomatin Amy Gutmann mit Deutschland verbindet.

Die neue US-Botschafterin Amy Gutmann an einem der zentralen Orte der friedlichen Revolution in Leipzig - in der NIkolaikirche

Leipzig - Die neue US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, hat den Mut der Menschen in der DDR gewürdigt, die 1989 mit Demonstrationen das SED-Regime zu Fall gebracht haben. Es sei für sie etwas Besonderes, auf Akteure der friedlichen Revolution zu treffen, sagte Gutmann am Dienstag bei ihrem Antrittsbesuch in Leipzig. Dort hatte sie unter anderem die Nikolaikirche besucht, von der aus 1989 die Montagsdemonstrationen ausgegangen waren.