Fahrrad mit selbstgebauten Motor aus dem Verkehr gezogen

Sonneberg - Ein Fahrrad mit einem vom Besitzer selbst gebauten Verbrennungsmotor hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Sonneberg aus dem Verkehr gezogen. Einer Streife waren die offensichtlichen Veränderungen am Fahrrad eines 37-Jährigen ins Auge gesprungen, wie die Polizei mitteilte. Dabei entdeckten sie den selbst gebauten Antrieb des Zweirads. Das Fahrzeug war nicht zugelassen, der Fahrer konnte auch keinen Führerschein vorweisen. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.