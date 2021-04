Experten sollen Thüringer Landtagsabgeordnete auf Stasi-Tätigkeit überprüfen

Erfurt - Eine neue Kommission soll künftig Thüringer Landtagsabgeordnete auf eine mögliche frühere Stasi-Tätigkeit hin überprüfen. Die Mitglieder dieser Kommission wurden am Freitag bei einer Plenarsitzung des Thüringer Landtags gewählt. In der Kommission arbeiten künftig der Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi, Michael Siegel als Vertreter der Thüringer Betroffenenverbände, der Jenaer Historiker Jörg Ganzenmüller und die ehemalige Richterin am Thüringer Verfassungsgerichtshof, Johanna Hübscher. Auch die Landtagspräsidentin Birgit Keller gehört der Kommission an.

Der Landtag hatte erst im Dezember beschlossen, auch mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall eine Überprüfung der Abgeordneten weiterzuführen.

Der Linke-Fraktionschef Steffen Dittes begrüßte die Zusammensetzung der Kommission. Die bisherige Zusammensetzung mit Abgeordneten habe stets den „Beigeschmack“ gehabt, dass eine politische Berwertung in die Überprüfung einfließen könnte. „Das sollte aber frei von politischen Interessen sein - und das ist uns mit dem Gesetz gelungen“, sagte Dittes.

CDU-Fraktionschef Mario Voigt erklärte, es sei wichtig, dass sich Parlamentarier in jeder Legislatur neu einer solchen Überprüfung stellen müssten. „Selbst nach Jahrzehnten wurden und werden immer wieder neue Hinweise in den Aktenbeständen der Stasiunterlagenbehörde gefunden, über die sich eine Tätigkeit für das MfS nachweisen lässt“, betonte Voigt.

Wie bisher soll es keine direkten Konsequenzen für Mandatsträger geben, die mit der Stasi zusammengearbeitet haben. Die Abgeordneten-Überprüfung wird seit Anfang der 1990er Jahre im Thüringer Parlament praktiziert. In der Vergangenheit war in Thüringen erwiesenen Stasi-Spitzeln eine Parlamentsunwürdigkeit bescheinigt worden, die jedoch nicht zu einem Verlust des Mandats geführt hatte. (dpa)