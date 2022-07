Erzgebirge Schlusslicht bei Löhnen und Gehältern

Kamenz (dpa/sn) - Bei den Löhnen und Gehältern gibt es in Sachsen weitherin große regionale Unterschiede. Am geringsten waren sie 2020 im Schnitt im Erzgebirge und dem Kreis Görlitz mit 28 409 und 29 139 Euro je Arbeitnehmer. Spitzenreiter war dagegen Dresden mit 36 392 Euro, gefolgt von Leipzig mit 35 472 Euro, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Für Sachsen insgesamt stieg der durchschnittliche Bruttoverdienst um 1,1 Prozent auf 32 440 Euro pro Kopf. Binnen Jahresfrist gab es in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Zuwächse bis auf den Landkreis Zwickau. Dort stand den Statistikern zufolge ein Minus von 0,7 Prozent zu Buche.