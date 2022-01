Erneute Corona-Proteste in Sachsens Großstädten

Leipzig/Chemnitz/dpa - In Chemnitz beteiligten sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge weit mehr als 1000 Menschen an einer Demonstration in der Innenstadt. Die Versammlung sei vor Ort angezeigt worden und vorerst ohne Störungen verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Auch in Leipzig meldete die Polizei einen Protestzug am Völkerschlachtdenkmal. Zur genauen Teilnehmerzahl konnte sie noch keine Angabe machen.

In Dresden hatte die Stadt nach einem sachsenweiten Aufruf in sozialen Medien entsprechende Versammlungen für Samstag verboten, weil die Teilnahme einiger hundert Gewaltbereiter und Extremisten befürchtet wurde. Laut Polizei kam es dennoch zu einzelnen Ansammlungen etwa auf dem Altmarkt und im Großen Garten. Einige Personen wurden den Angaben nach festgesetzt und ihre Identitäten festgestellt. Grundsätzlich sei es aber ruhig geblieben, hieß es.